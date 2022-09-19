"Реал" близок к повторению клубного рекорда

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" выиграл девять матчей со старта сезона и приблизился к клубному рекорду, который составляет 11 побед подряд. Так удачно королевский клуб стартовал в 1968 году.

В нынешнем сезоне мадридцы одержали победы над "Айнтрахтом" (2:0), "Альмерией (2:1), "Сельтой" (4:1), "Эспаньолом" (3:1), "Бетисом" (2:1), "Селтиком" (3:0), "Мальоркой" (4:1), "РБ Лейпциг" (2:0) и "Атлетико" (2:1).

В ближайшее время "Реал" сыграет с "Осасуной", "Шахтером", "Хетафе" и вновь "Шахтером".

Не пропустите: Победы "Реала" и "Барселоны", поражение "Атлетико": результаты 6-го тура Ла Лиги. | https://dailysports.net