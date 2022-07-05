"Реал" бесплатно отдаст форварда "Фиорентине" Кокорина

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"Реал" бесплатно отдаст форварда "Фиорентине" Кокорина

Фото: твиттер Луки Йовича/Автор неизвестен

Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович перейдет во флорентийскую "Фиорентину" бесплатно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, королевский клуб сможет получить только 50 процентов от последующего трансфера футболиста. Йович в ближайшее время подпишет с "фиалками" контракт до лета 2026 года.

В минувшем сезоне 24-летний Йович провел за "Реал" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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