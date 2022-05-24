"Реал", "Барселона" и "Атлетико" поборются за турецкого защитника

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"Реал", "Барселона" и "Атлетико" поборются за турецкого защитника

Фото: твиттер Чаглара Сеюнджю/Автор неизвестен

"Реал", "Барселона" и "Атлетико" проявляют интерес к центральному защитнику "Лестера" и сборной Турции Чаглару Сеюнджю, сообщает AS.

По сведениям источника, испанские топ-клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Лестер", скорее всего, вынужден будет продать игрока, так как его контракт истекает летом 2023 года.

26-летний Сеюнджю в нынешнем провел за "Лестер" 41 матч и забил 1 гол. За сборную Турции он выступает с 2016 года, провел за нее 45 матчей и стал автором двух забитых мячей.

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