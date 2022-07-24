"Реал" - "Барселона" - 0:1 (видеообзор)

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"Реал" - "Барселона" - 0:1 (видеообзор)

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" в товарищеском матче обыграла мадридский "Реал" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине первого тайма забил Рафинья Диас.

"Реал" – "Барселона" – 0:1 (0:1)
Гол: Рафинья, 27 - 0:1

"Реал": Куртуа, Васкес (Одриосола, 71), Милитао (Вальехо, 62), Рюдигер (Менди, 46), Алаба (Начо, 46), Вальверде (Асенсио, 46), Тчуамени (Кроос, 46), Камавинга (Модрич, 46), Родриго (Себальос, 70), Азар (Каземиро, 46), Винисиус (Мариано, 70).

"Барселона": тер Штеген (Пенья, 62), Араухо (Пике, 63), Кристенсен (Кессье, 46), Гарсия (Нико, 63), Альба (Бальде, 46), Гави (Ф. де Йонг, 46), Бускетс (Роберто, 63), Педри (Дест, 63), Рафинья (Депай, 63), Левандовськи (Обамеянг, 46), Фати (Дембеле, 46).

Видеообзор матча

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