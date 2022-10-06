"Реал" автоматически продлит Бензема при одном условии

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" автоматически продлит контракт с французским нападающим Каримом Бензема, если он получит "Золотой мяч", сообщает Relevo.

По сведениям источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года. Стоит отметить, что француз является главным претендентом на "Золотой мяч". Церемония вручения состоится 17 октября в Париже.

В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" восемь матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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