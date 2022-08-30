Фото: сайт "Байера"/Автор неизвестен

"Реал" арендовал воспитанника "Барселоны" Икера Браво у немецкого "Байера".

Соглашение рассчитано на один год, но при этом у "сливочных" есть выкупа игрока за 6 миллионов евро.

Как сообщает As, 17-летний форвард будет играть за вторую команду "Реала".

Браво перебрался в Германию летом прошлого года, до этого он занимался в академии "Барселоны".

В минувшем сезоне футболист провел лишь одну игру Бундеслиге и одну в Кубке Германии (оба раза выходил на замену).

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