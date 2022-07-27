"Реал" - "Америка" - 2:2 (видеообзор)

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"Реал" - "Америка" - 2:2 (видеообзор)

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" в товарищеском матче сыграл вничью с мексиканской "Америкой" со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Генри Мартин, но в середине первого тайма равновесие восстановил Карим Бензема. На 55-й минуте мадридцев вперед вывел Эден Азар, но в концовке мексиканцев от поражения спас Альваро Фидальго.

"Реал" Мадрид Испания – "Америка" Мексика - 2:2 (1:1)
Голы: Мартин, 5 - 0:1, Бензема, 22 - 1:1, Азар, 55 (с пенальти) - 2:1, Фидальго, 82 (с пенальти) - 2:2

"Реал": Лунин, Начо (Милитао, 46), Рюдигер (Вальехо, 60), Менди (Алаба, 46), Модрич (Вальверде, 46), Кроос (Тчуамени, 46), Каземиро (Себальос, 46), Васкес (Винисиус Тобиас, 66), Бензема (Родриго, 46), Асенсио (Азар, 46), Винисиус Жуниор (Камавинга, 46).

Видеообзор матча

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