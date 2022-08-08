"РБ Лейпциг" заплатит за Вернера почти в 3 раза меньше, чем продал его в 2020 году
Фото: твиттер Тимо Вернера/Автор неизвестен
Немецкий нападающий "Челси" Тимо Вернер перейдет в "РБ Лейпциг" за 19,5 миллионов евро, сообщает Sky Sport Deutschland.
По сведениям источника, футболист принял решение покинуть английский клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику перед чемпионатом мира-2022. Стоит отметить, что два года назад "РБ Лейпциг" продал форварда в "Челси" за 53 миллиона евро.
В прошлом сезоне 26-летний Вернер провел за "Челси" 37 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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