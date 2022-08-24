"РБ Лейпциг" вступил в борьбу за защитника "Челси"

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"РБ Лейпциг" вступил в борьбу за защитника "Челси"

Фото: твиттер Тревора Чалобы/Автор неизвестен

"РБ Лейпциг" проявляет интерес к защитнику "Челси" Тревору Чалобе, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, немецкий клуб хочет арендовать футболиста до закрытия летнего трансферного окна. В составе "быков" Чалоба может заменить травмированного Лукаса Клостермана. Ранее сообщалось, что англичанином также интересуются "Интер" и "Рома".

В прошлом сезоне 23-летний Чалоба провел за "Челси" 30 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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