"РБ Лейпциг" уверенно победил "Селтик" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл "Селтик" со счетом 3:1.

Победу немецкому клубу принесли дубль Андре Силвы и гол Кристофера Нкунку. У гостей отличился Жота Невеш.

"РБ Лейпциг" Германия – "Селтик" Шотландия - 3:1 (1:0)

Голы: Нкунку, 27 - 1:0, Жота, 47 - 1:1, Силва, 64 - 2:1, Силва, 77 - 3:1

"РБ Лейпциг": Гулачи (Бласвих, 13), Симакан, Орбан, Гвардиол, Раум (Хальстенберг, 81), Кампль (Айдара, 71), Шлагер, Собослаи (Поульсен, 82), Андре Силва, Вернер (Форсберг, 71), Нкунку.

"Селтик": Харт, Юранович, Уэлш, Йенц, Тэйлор, Макгрегор (Абильгор, 38), О`Райли (Хакшабанович, 75), Хатате (Маккарти, 82), Жота, Маэда (Форрест, 75), Фурухаси (Якумакис, 82).

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