"РБ Лейпциг" Тедеско забил восемь голов в Кубке Германии

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"РБ Лейпциг" Тедеско забил восемь голов в Кубке Германии

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В матче 1-го раунда Кубка Германии "РБ Лейпциг" разгромил "Тойтонию Оттенсен" со счетом 8:0.

Победу "быкам" принесли хет-трик Тимо Вернера, дубль Андре Силвы, голы Эмиля Форсберга, Кристофера Нкунку и Дани Ольмо.

"Тойтония Оттенсен" – "РБ Лейпциг" - 0:8 (0:4)
Голы: Вернер, 19 - 0:1, Вернер, 20 - 0:2, Андре Силва, 40 - 0:3, Вернер, 43 - 0:4, Андре Силва, 53 - 0:5, Форсберг, 56 - 0:6, Нкунку, 77 - 0:7, Ольмо, 90 - 0:8

"РБ Лейпциг": Бласвих, Орбан, Гвардиол (Ольмо, 57), Симакан (Ба, 62), Раум (Новоа, 56), Собослаи, Форсберг, Шлагер, Айдара (Хенрихс, 57), Андре Силва, Вернер (Нкунку, 57).

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