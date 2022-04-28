"РБ Лейпциг" Тедеско вырвал победу у "Рейнджерс" в Лиге Европы

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл "Рейнджерс" со счетом 1:0.

Единственный гол в конце встречи забил Анхелиньо.

Ответный матч пройдет в Шотландии 5 мая.

"РБ Лейпциг" Германия – "Рейнджерс" Шотландия - 1:0 (0:0)

Гол: Анхелиньо, 85 - 1:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс (Мукиеле, 89), Хальстенберг, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо, Лаймер, Ольмо (Форсберг, 71), Адамс, Нкунку (Поульсен, 89), Собослаи (Андре Силва, 71).

"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Ландстрем, Басси, Баришич, Джек (Сэндс, 83), Камара, Арибо (Арфилд, 83), Райт (Сакала, 69), Кент.

Не пропустите: Киевское "Динамо" упустило победу над хорватским топ-клубом. | http://soccernews.ru