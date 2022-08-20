"РБ Лейпциг" Тедеско впервые проиграл в Бундеслиге
Фото: твиттер "Униона"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Германии "Унион" на своем поле обыграл "РБ Лейпциг" со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Жордана Сьебатшо и Шералдо Беккера. У гостей отличился Вилли Орбан.
"Унион", набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "РБ Лейпциг" с двумя очками остался на 11-й позиции.
"Унион" – "РБ Лейпциг" - 2:1 (2:0)
Голы: Сьебатшо, 32 - 1:0, Беккер, 38 - 2:0, Орбан, 83 - 2:1
"Унион": Реннов, Триммель, Кнохе, Йеккель, Диогу Лейте, Рюэрсон (Гиссельманн, 80), Хедира, Хаберер (Торсбю, 74), Шафер (Харагути, 74), Беккер (Михель, 74), Сьебатшо (Беренс, 62).
"РБ Лейпциг": Бласвих, Хенрихс, Орбан, Гвардиол (Хальстенберг, 46), Симакан, Раум, Кампль (Айдара, 62), Лаймер (Андре Силва, 71), Ольмо (Форсберг, 78), Вернер, Нкунку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20