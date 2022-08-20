"РБ Лейпциг" Тедеско впервые проиграл в Бундеслиге

Фото: твиттер "Униона"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Германии "Унион" на своем поле обыграл "РБ Лейпциг" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Жордана Сьебатшо и Шералдо Беккера. У гостей отличился Вилли Орбан.

"Унион", набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "РБ Лейпциг" с двумя очками остался на 11-й позиции.

"Унион" – "РБ Лейпциг" - 2:1 (2:0)

Голы: Сьебатшо, 32 - 1:0, Беккер, 38 - 2:0, Орбан, 83 - 2:1

"Унион": Реннов, Триммель, Кнохе, Йеккель, Диогу Лейте, Рюэрсон (Гиссельманн, 80), Хедира, Хаберер (Торсбю, 74), Шафер (Харагути, 74), Беккер (Михель, 74), Сьебатшо (Беренс, 62).

"РБ Лейпциг": Бласвих, Хенрихс, Орбан, Гвардиол (Хальстенберг, 46), Симакан, Раум, Кампль (Айдара, 62), Лаймер (Андре Силва, 71), Ольмо (Форсберг, 78), Вернер, Нкунку.

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