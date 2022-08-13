"РБ Лейпциг" Тедеско вновь не сумел выиграть в Бундеслиге

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"РБ Лейпциг" Тедеско вновь не сумел выиграть в Бундеслиге

Фото: твиттер "Кельна"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" и "Кельн" сыграли вничью со счетом 2:2.

На 36-й минуте счет открыл Тимо Вернер, но вскоре равновесие восстановил Флориан Дитц. В начале второго тайма "быков" вперед вывел Кристофер Нкунку, но затем гостей от поражения спас Йошко Гвардиол, который забил гол в собственные ворота. Стоит отметить, что хозяева половину матча играли вдесятером из-за удаления Доминика Собослаи.

"РБ Лейпциг", набрав 2 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Кельн" с 4 очками поднялся на вторую позицию.

"РБ Лейпциг" – "Кельн" - 2:2 (1:1)
Голы: Вернер, 36 - 1:0, Дитц, 40 - 1:1, Нкунку, 56 - 2:1, Гвардиол, 72 (автогол) - 2:2

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Гвардиол, 46), Симакан, Раум, Хенрихс, Ольмо (Айдара, 87), Собослаи, Новоа (Кампль, 46), Вернер (Андре Силва, 67), Нкунку.

"Кельн": Швэбе, Эхизибуэ (Шмитц, 62), Килиан, Хюберс, Хектор, Кайнц, Схири, Любичич (Лемперле, 73), Мартель (Дуда, 62), Тильманн (Майна, 62), Дитц (Адамян, 73).

Удаление: Собослаи (45).

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