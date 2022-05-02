"РБ Лейпциг" Тедеско проиграл "Боруссии" из Гладбаха
Фото: твиттер менхенгладбахской "Боруссии"/Автор неизвестен
Состоялись два матча 32-го тура чемпионата Германии. "Байер" победил "Айнтрахт", менхенгладбахская "Боруссия" оказалась сильнее "РБ Лейпциг".
"Байер" – "Айнтрахт" - 2:0 (1:0)
Голы: Паулиньо, 18 - 1:0, Шик, 51 - 2:0
"Байер": Градецки, Коссуну, Та, Тапсоба, Инкапиэ, Арангис (Паласиос, 81), Андрих, Азмун (Баумгартлингер, 87), Шик (Аларио, 87), Диаби (Синкгравен, 88), Паулиньо (Баккер, 82).
"Айнтрахт": Трапп, Чендлер, Хасебе, Ндика, Тута (Туре, 46), Костич (Кнауфф, 46), Хрустич, Якич, Хеуге (Ламмерс, 46), Пасиенсия (Камада, 82), Ахе (Соу, 73).
"Боруссия" М – "РБ Лейпциг" - 3:1 (2:1)
Голы: Эмболо, 17 - 1:0, Нкунку, 36 - 1:1, Хофманн, 45 - 2:1, Хофманн, 77 - 3:1
"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Эльведи, Бенсебайни, Байер, Нетц (Скалли, 90), Хофманн, Нойхаус, Коне (Крамер, 89), Штиндль (Фридрих, 66), Эмболо (Плеа, 89).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Форсберг, 80), Орбан, Гвардиол (Хальстенберг, 33), Симакан (Клостерманн, 46), Анхелиньо, Кампль, Лаймер (Собослаи, 80), Нкунку, Ольмо, Андре Силва (Поульсен, 65).
Удаление: Эльведи (64).
Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" купила защитника сборной Германии. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 мая
-
Карпин отреагировал на отстранение российского футбола
-
Расписание ответных матчей 1/2 финала Лиги Конференций
-
"Хетафе" и "Бетис" не выявили победителя в матче Ла Лиги
-
Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" разгромил "Брентфорд"
-
Расписание ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы
-
"Аталанта" едва не проиграла аутсайдеру Серии А
-
"РБ Лейпциг" Тедеско проиграл "Боруссии" из Гладбаха
-
Дортмундская "Боруссия" купила защитника сборной Германии
-
Расписание ответных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
-
Балотелли трогательно попрощался с умершим агентом Райолой
-
УЕФА забанил российский футбол. Полный список турниров
-
Роналду - лучший игрок "Манчестер Юнайтед" в апреле
-
Губерниев раскритиковал Дзюбу
-
Депай высказался о своем будущем
-
В Госдуме РФ отреагировали на решение УЕФА об отстранении российского футбола
-
Чемпионство "Зенита", успех "Спартака", провал ЦСКА: результаты 27-го тура РПЛ
-
"Нижний Новгород" упустил победу над тульским "Арсеналом"
-
УЕФА нашел замену "Зениту" в Лиге чемпионов
-
Молодежная сборная России отстранена от Евро-2023
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20