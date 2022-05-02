"РБ Лейпциг" Тедеско проиграл "Боруссии" из Гладбаха

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"РБ Лейпциг" Тедеско проиграл "Боруссии" из Гладбаха

Фото: твиттер менхенгладбахской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись два матча 32-го тура чемпионата Германии. "Байер" победил "Айнтрахт", менхенгладбахская "Боруссия" оказалась сильнее "РБ Лейпциг".

"Байер" – "Айнтрахт" - 2:0 (1:0)
Голы: Паулиньо, 18 - 1:0, Шик, 51 - 2:0

"Байер": Градецки, Коссуну, Та, Тапсоба, Инкапиэ, Арангис (Паласиос, 81), Андрих, Азмун (Баумгартлингер, 87), Шик (Аларио, 87), Диаби (Синкгравен, 88), Паулиньо (Баккер, 82).

"Айнтрахт": Трапп, Чендлер, Хасебе, Ндика, Тута (Туре, 46), Костич (Кнауфф, 46), Хрустич, Якич, Хеуге (Ламмерс, 46), Пасиенсия (Камада, 82), Ахе (Соу, 73).

"Боруссия" М – "РБ Лейпциг" - 3:1 (2:1)
Голы: Эмболо, 17 - 1:0, Нкунку, 36 - 1:1, Хофманн, 45 - 2:1, Хофманн, 77 - 3:1

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Эльведи, Бенсебайни, Байер, Нетц (Скалли, 90), Хофманн, Нойхаус, Коне (Крамер, 89), Штиндль (Фридрих, 66), Эмболо (Плеа, 89).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Форсберг, 80), Орбан, Гвардиол (Хальстенберг, 33), Симакан (Клостерманн, 46), Анхелиньо, Кампль, Лаймер (Собослаи, 80), Нкунку, Ольмо, Андре Силва (Поульсен, 65).

Удаление: Эльведи (64).

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1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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