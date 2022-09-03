"РБ Лейпциг" Тедеско потерпел разгромное поражение в Бундеслиге

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"РБ Лейпциг" Тедеско потерпел разгромное поражение в Бундеслиге

Фото: твиттер "Айнтрахта"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" на своем поле разгромил "РБ Лейпциг" со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли голы Даити Камады, Себастьяна Роде, Туты и Рафаэля Борре.

"Айнтрахт", набрав 8 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Бундеслиги. "РБ Лейпциг" с 5 очками находится на 11-й позиции.

"Айнтрахт" – "РБ Лейпциг" - 4:0 (2:0)
Голы: Камада, 16 - 1:0, Роде, 22 - 2:0, Тута, 67 - 3:0, Борре, 84 (с пенальти) - 4:0

"Айнтрахт": Трапп, Ндика, Тута, Ленц (Смолчич, 87), Гетце, Роде (Эбимбе, 32), Соу, Камада, Линдстрем (Кнауфф, 74), Якич (Чендлер, 87), Коло-Муани (Борре, 74).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Симакан (Айдара, 69), Раум (Хальстенберг, 69), Кампль (Собослаи, 46), Лаймер, Ольмо (Форсберг, 11), Вернер (Андре Силва, 74), Нкунку.

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