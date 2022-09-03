"РБ Лейпциг" Тедеско потерпел разгромное поражение в Бундеслиге
Фото: твиттер "Айнтрахта"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" на своем поле разгромил "РБ Лейпциг" со счетом 4:0.
Победу хозяевам принесли голы Даити Камады, Себастьяна Роде, Туты и Рафаэля Борре.
"Айнтрахт", набрав 8 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Бундеслиги. "РБ Лейпциг" с 5 очками находится на 11-й позиции.
"Айнтрахт" – "РБ Лейпциг" - 4:0 (2:0)
Голы: Камада, 16 - 1:0, Роде, 22 - 2:0, Тута, 67 - 3:0, Борре, 84 (с пенальти) - 4:0
"Айнтрахт": Трапп, Ндика, Тута, Ленц (Смолчич, 87), Гетце, Роде (Эбимбе, 32), Соу, Камада, Линдстрем (Кнауфф, 74), Якич (Чендлер, 87), Коло-Муани (Борре, 74).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Симакан (Айдара, 69), Раум (Хальстенберг, 69), Кампль (Собослаи, 46), Лаймер, Ольмо (Форсберг, 11), Вернер (Андре Силва, 74), Нкунку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20