"РБ Лейпциг" Тедеско одержал первую победу в Бундеслиге

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:0.

Победу "быкам" принес дубль Кристофера Нкунку.

"РБ Лейпциг", набрав пять очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Вольфсбург" с двумя очками остался на 14-й позиции.

"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 2:0 (1:0)

Голы: Нкунку, 5 (с пенальти) - 1:0, Нкунку, 90 - 2:0

"РБ Лейпциг": Бласвих, Хенрихс (Гвардиол, 42), Орбан, Хальстенберг (Шлагер, 82), Симакан, Раум, Кампль (Айдара, 64), Лаймер, Ольмо, Андре Силва (Вернер, 64), Нкунку.

"Вольфсбург": Кастельс, Лакруа, ван де Вен, Пауло Отавио, Гилавоги (Нмеча, 46), Арнольд (Сванберг, 72), Каминьски (Мармуш, 46), Баку, Крузе, Филипп (Брекало, 59), Нмеча (Вальдшмидт, 59).

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