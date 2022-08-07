"РБ Лейпциг" Тедеско не сумел победить в 1-м туре Бундеслиги
Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Германии "Штутгарт" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью со счетом 1:1.
В начале встречи счет открыл Кристофер Нкунку, но еще до перерыва равновесие восстановил Науиру Ахамада.
"Штутгарт" – "РБ Лейпциг" - 1:1 (1:1)
Голы: Нкунку, 8 - 0:1, Ахамада, 31 - 1:1
"Штутгарт": Мюллер, Вагноман, Антон, Мавропанос, Ито, Эндо, Фюрих (Мийо, 77), Ахамада, Переа, Калайджич (Чурлинов, 64), Тиагу Томаш (Мола, 76), Мвумпа.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Гвардиол, 85), Клостерманн, Раум, Хенрихс, Кампль (Собослаи, 59), Ольмо (Форсберг, 85), Новоа (Симакан, 81), Андре Силва (Серлот, 85), Нкунку.
Не пропустите: Ройс принес победу "Боруссии" Дортмунд в 1-м туре Бундеслиги. | https://dailysports.net
главное
-
Феерии "Баварии" и "Фрайбурга", успех Дортмунда: результаты 1-го тура Бундеслиги
-
Феерия "Тоттехэма", успех "Ман Сити", провал "МЮ": результаты 1-го тура АПЛ
-
Холанд принес "Манчестер Сити" победу в 1-м туре АПЛ
-
ПСЖ близок к трансферу лидера "Наполи"
-
"Челси" назвал "РБ Лейциг" цену на Вернера. Немцы готовы заплатить
Лента новостей
-
"Ростов" Карпина обыграл "Оренбург" в матче с тремя пенальти
-
Кавани близок к переходу в аргентинский топ-клуб
-
Кьеллини сыграл в "волейбол" в матче чемпионата МЛС (видео)
-
"Севилья" подпишет Иско, но при одном условии
-
"Манчестер Юнайтед" не может договориться по трансферу ветерана "Болоньи"
-
"Атлетико" уничтожил "Ювентус". Мората сделал хет-трик
-
Феерии "Баварии" и "Фрайбурга", успех Дортмунда: результаты 1-го тура Бундеслиги
-
Феерия "Тоттехэма", успех "Ман Сити", провал "МЮ": результаты 1-го тура АПЛ
-
Холанд принес "Манчестер Сити" победу в 1-м туре АПЛ
-
ПСЖ близок к трансферу лидера "Наполи"
-
"Челси" назвал "РБ Лейциг" цену на Вернера. Немцы готовы заплатить
-
"Лестер" назвал "Челси" цену на Фофана
-
"Зенит" назвал сроки восстановления травмированного Клаудиньо
-
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче РПЛ
-
Тен Хаг назвал причину поражения "МЮ" в матче с "Брайтоном"
-
"Манчестер Сити" может купить одного из лидеров ПСЖ
-
Френки де Йонг может перейти в ПСЖ
-
"РБ Лейпциг" Тедеско не сумел победить в 1-м туре Бундеслиги
-
Тен Хаг рассказал, почему Роналду не вышел в основе в матче с "Брайтоном"
-
"Манчестер Юнайтед" с Роналду проиграл в 1-м туре АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20