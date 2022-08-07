"РБ Лейпциг" Тедеско не сумел победить в 1-м туре Бундеслиги

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Германии "Штутгарт" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Кристофер Нкунку, но еще до перерыва равновесие восстановил Науиру Ахамада.

"Штутгарт" – "РБ Лейпциг" - 1:1 (1:1)

Голы: Нкунку, 8 - 0:1, Ахамада, 31 - 1:1

"Штутгарт": Мюллер, Вагноман, Антон, Мавропанос, Ито, Эндо, Фюрих (Мийо, 77), Ахамада, Переа, Калайджич (Чурлинов, 64), Тиагу Томаш (Мола, 76), Мвумпа.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Гвардиол, 85), Клостерманн, Раум, Хенрихс, Кампль (Собослаи, 59), Ольмо (Форсберг, 85), Новоа (Симакан, 81), Андре Силва (Серлот, 85), Нкунку.

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