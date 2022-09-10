"РБ Лейпциг" разгромил дортмундскую "Боруссию"

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"РБ Лейпциг" разгромил дортмундскую "Боруссию"

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на своем поле разгромил дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Вилли Орбана, Доминика Собослаи и Амаду Айдара.

"РБ Лейпциг", набрав 8 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" с 12 очками опустилась на четвертую позицию.

"РБ Лейпциг" – "Боруссия" Д - 3:0 (2:0)
Голы: Орбан, 6 - 1:0, Собослаи, 45 - 2:0, Айдара, 84 - 3:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Симакан (Хенрихс, 68), Орбан, Диалло (Гвардиол, 77), Раум, Форсберг (Айдара, 78), Лаймер (Кампль, 85), Шлагер, Собослаи, Вернер (Андре Силва, 85),  Нкунку.

"Боруссия": Майер, Менье, Зюле, Шлоттербек, Геррейру, Ройс, Брандт (Мукоко, 59), Вольф (Рейна, 59), Озджан (Нджинма, 69), Беллингем, Модест (Джан, 87).

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