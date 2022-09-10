"РБ Лейпциг" разгромил дортмундскую "Боруссию"
Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на своем поле разгромил дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:0.
Победу хозяевам принесли голы Вилли Орбана, Доминика Собослаи и Амаду Айдара.
"РБ Лейпциг", набрав 8 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" с 12 очками опустилась на четвертую позицию.
"РБ Лейпциг" – "Боруссия" Д - 3:0 (2:0)
Голы: Орбан, 6 - 1:0, Собослаи, 45 - 2:0, Айдара, 84 - 3:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Симакан (Хенрихс, 68), Орбан, Диалло (Гвардиол, 77), Раум, Форсберг (Айдара, 78), Лаймер (Кампль, 85), Шлагер, Собослаи, Вернер (Андре Силва, 85), Нкунку.
"Боруссия": Майер, Менье, Зюле, Шлоттербек, Геррейру, Ройс, Брандт (Мукоко, 59), Вольф (Рейна, 59), Озджан (Нджинма, 69), Беллингем, Модест (Джан, 87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20