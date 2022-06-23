"РБ Лейпциг" продлил контракт с лидером команды

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Пресс-служба "РБ Лейпциг" на официальном сайте объявила о продлении контракта с французским полузащитником Кристофером Нкунку.

Новое соглашение между футболистом и немецким клубом будет действовать до лета 2026 года.

24-летний Нкунку выступает за "РБ Лейпциг" с 2019 года. Всего он провел за клуб 134 матча во всех турнирах, забил 47 голов и отдал 46 результативных передач. Ранее играл за ПСЖ. За сборную Франции провел два матча. 3-кратный чемпион Франции, 2-кратный обладатель Кубка Франции, обладатель Кубка Германии, 2-кратный обладатель Кубка французской лиги, 4-кратный обладатель Суперкубка Франции.

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