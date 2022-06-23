"РБ Лейпциг" продлил контракт с лидером команды

Теги рб лейпцигкристофер нкунку

"РБ Лейпциг" продлил контракт с лидером команды

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Пресс-служба "РБ Лейпциг" на официальном сайте объявила о продлении контракта с французским полузащитником Кристофером Нкунку.

Новое соглашение между футболистом и немецким клубом будет действовать до лета 2026 года.

24-летний Нкунку выступает за "РБ Лейпциг" с 2019 года. Всего он провел за клуб 134 матча во всех турнирах, забил 47 голов и отдал 46 результативных передач. Ранее играл за ПСЖ. За сборную Франции провел два матча. 3-кратный чемпион Франции, 2-кратный обладатель Кубка Франции, обладатель Кубка Германии, 2-кратный обладатель Кубка французской лиги, 4-кратный обладатель Суперкубка Франции.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" готовит рекордный трансфер. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Неймар может вернуться в "Барселону"

Неймар может вернуться в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов