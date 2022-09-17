"РБ Лейпциг" потерпел разгромное поражение в Бундеслиге
Фото: твиттер менхенгладбахской "Боруссии"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" на своем поле разгромил "РБ Лейпциг" со счетом 3:0.
Победу хозяевам принесли дубль Йонаса Хофманна и гол Рами Бенсебайни.
"Боруссия", набрав 12 очков, вышла на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. "РБ Лейпциг" с 8 очками остался на 12-й позиции.
"Боруссия" М – "РБ Лейпциг" - 3:0 (2:0)
Голы: Хофманн, 10 - 1:0, Хофманн, 35 - 2:0, Бенсебайни, 53 - 3:0
"Боруссия" М: Зоммер, Скалли, Эльведи, Фридрих, Бенсебайни, Штиндль (Вольф, 82; Херрманн, 86), Крамер, Хофманн (Лайнер, 90), Вайгль (Янчке, 90), Коне, Тюрам (Нгуму, 90).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс (Новоа, 80), Орбан, Гвардиол, Раум, Кампль, Форсберг (Вернер, 46), Айдара (Шлагер, 46), Собослаи, Андре Силва (Поульсен, 67), Нкунку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20