"РБ Лейпциг" потерпел разгромное поражение в Бундеслиге

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"РБ Лейпциг" потерпел разгромное поражение в Бундеслиге

Фото: твиттер менхенгладбахской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" на своем поле разгромил "РБ Лейпциг" со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли дубль Йонаса Хофманна и гол Рами Бенсебайни.

"Боруссия", набрав 12 очков, вышла на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. "РБ Лейпциг" с 8 очками остался на 12-й позиции.

"Боруссия" М – "РБ Лейпциг" - 3:0 (2:0)
Голы: Хофманн, 10 - 1:0, Хофманн, 35 - 2:0, Бенсебайни, 53 - 3:0

"Боруссия" М: Зоммер, Скалли, Эльведи, Фридрих, Бенсебайни, Штиндль (Вольф, 82; Херрманн, 86), Крамер, Хофманн (Лайнер, 90), Вайгль (Янчке, 90), Коне, Тюрам (Нгуму, 90).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс (Новоа, 80), Орбан, Гвардиол, Раум, Кампль, Форсберг (Вернер, 46), Айдара (Шлагер, 46), Собослаи, Андре Силва (Поульсен, 67), Нкунку.

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
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