"РБ Лейпциг" подтвердил переход "нового Холанда"

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"РБ Лейпциг" подтвердил переход "нового Холанда"

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Пресс-служба "РБ Лейпциг" на официальном сайте объявила о переходе словенского нападающего "Ред Булл Зальцбург" Беньямина Шешко.

Сумма трансфера составила 24 миллиона евро. Футболист подписал с немецким клубом до лета 2028 года. При этом форвард до лета 2023 года будет играть за "Зальцбург" на правах аренды.

19-летний Шешко, которого называют "новым Холандом", в прошлом сезоне провел за "Ред Булл Зальцбург" 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач.

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