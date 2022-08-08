"РБ Лейпциг" подпишет "нового Холанда"

Фото: твиттер Беньямина Шешко/Автор неизвестен

Словенский нападающий "Ред Булл Зальцбург" Беньямин Шешко станет игроком "РБ Лейпциг", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб договорился о переходе игрока, опередив в борьбе за него "Реал" и "Манчестер Юнайтед". При этом форвард останется в Австрии до лета 2023 года на правах аренды.

19-летний Шешко, которого называют "новым Холандом", в прошлом сезоне провел за "Ред Булл Зальцбург" 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач.

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