"РБ Лейпциг" перехватил трансферную цель "Баварии"

Фото: твиттер Давида Раума/Автор неизвестен

Левый защитник "Хоффенхайма" Давид Раум перейдет в "РБ Лейпциг", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, клубы практически договорились и трансфер состоится в ближайшее время. Ранее сообщалось, что "Хоффенхайм" хочет получить за футболиста 40 миллионов евро. Игроком также интересовались "Бавария" и клубы АПЛ.

В прошлом сезоне 24-летний Раум провел за "Хоффенхайм" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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