"РБ Лейпциг" отклонил второе предложение "Баварии" по Лаймеру
Фото: твиттер Конрада Лаймера/Автор неизвестен
"Бавария" не может договориться по трансферу австрийского полузащитника "РБ Лейпциг" Конрада Лаймера, сообщает Bild.
По сведениям источника, мюнхенский клуб предложил за футболиста 23 миллиона евро, но получил отказ. Дело в том, что "быки" хотят получить за игрока не менее 30 миллионов евро, причем одним платежом.
В прошлом сезоне 25-летний Лаймер провел за "РБ Лейпциг" 42 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20