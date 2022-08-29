"РБ Лейпциг" отклонил суперпредложение "Челси" по Гвардиолу

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"РБ Лейпциг" отклонил суперпредложение "Челси" по Гвардиолу

Фото: твиттер Йошко Гвардиолы/Автор неизвестен

"РБ Лейпциг" отказал "Челси" в продаже хорватского защитника Йошко Гвардиола, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб предлагал за футболиста 80 миллионов евро, но получил отказ, так как "быки" намерены сохранить игрока как минимум до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне 20-летний Гвардиол провел за "РБ Лейпциг" четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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