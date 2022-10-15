"РБ Лейпциг" одержал тяжелую победу в Бундеслиге

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"РБ Лейпциг" одержал тяжелую победу в Бундеслиге

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл "Герту" со счетом 3:2.

Победу хозяевам принесли голы Эмиля Форсберга, Давида Раума и Вилли Орбана. У гостей отличились Доди Лукебакио и Стевана Йоветича.

"РБ Лейпциг", набрав 15 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с 8 очками осталась на 15-й позиции.

"РБ Лейпциг" – "Герта" - 3:2 (3:0)
Голы: Форсберг, 25 - 1:0, Раум, 30 - 2:0, Орбан, 45 - 3:0, Лукебакио, 62 (с пенальти) - 3:1, Йоветич, 64 - 3:2

"РБ Лейпциг": Бласвих, Симакан (Хенрихс, 61), Орбан, Диалло, Раум (Хальстенберг, 61), Форсберг (Поульсен, 72), Шлагер, Айдара (Кампль, 61), Собослаи, Андре Силва (Новоа, 72), Нкунку.

"Герта": Кристенсен, Кенни, Кемпф, Рохель, Платтенхардт (Миттельштедт, 46), Шуньич (Канга, 46), Тузар, Сердар (Зельке, 83), Йоветич, Лукебакио, Рихтер (Эджуке, 59).

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4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
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