"РБ Лейпциг" одержал тяжелую победу в Бундеслиге
Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл "Герту" со счетом 3:2.
Победу хозяевам принесли голы Эмиля Форсберга, Давида Раума и Вилли Орбана. У гостей отличились Доди Лукебакио и Стевана Йоветича.
"РБ Лейпциг", набрав 15 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с 8 очками осталась на 15-й позиции.
"РБ Лейпциг" – "Герта" - 3:2 (3:0)
Голы: Форсберг, 25 - 1:0, Раум, 30 - 2:0, Орбан, 45 - 3:0, Лукебакио, 62 (с пенальти) - 3:1, Йоветич, 64 - 3:2
"РБ Лейпциг": Бласвих, Симакан (Хенрихс, 61), Орбан, Диалло, Раум (Хальстенберг, 61), Форсберг (Поульсен, 72), Шлагер, Айдара (Кампль, 61), Собослаи, Андре Силва (Новоа, 72), Нкунку.
"Герта": Кристенсен, Кенни, Кемпф, Рохель, Платтенхардт (Миттельштедт, 46), Шуньич (Канга, 46), Тузар, Сердар (Зельке, 83), Йоветич, Лукебакио, Рихтер (Эджуке, 59).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20