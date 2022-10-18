"РБ Лейпциг" одержал крупную победу в Кубке Германии
Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен
В матче 2-го раунда Кубка Германии "РБ Лейпциг" на своем поле разгромил "Гамбург" и вышел в следующий круг турнира.
Победы "быкам" принесли дубль Юссуфа Поульсена, голы Мохамеда Симакана и Бенджамина Хенрихса.
"РБ Лейпциг" – "Гамбург" - 4:0 (2:0)
Голы: Поульсен, 33 - 1:0, Поульсен, 36 - 2:0, Симакан, 69 - 3:0, Хенрихс, 81 - 4:0
"РБ Лейпциг": Бласвих, Симакан (Шлагер, 70), Орбан (Гвардиол, 46), Диалло, Раум, Хенрихс, Кампль, Форсберг (Ба, 83), Собослаи (Новоа, 61), Поульсен, Андре Силва.
"Гамбург": Хойер, Вушкович, Дэвид, Мухайм, Мефферт, Сухонен, Рейс (Krahn, 74), Хайер (Микельбрансис, 74), Джатта (Амаечи, 68), Домпе (Киттель, 60), Кенигсдорффер (Билбия, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20