"РБ Лейпциг" одержал крупную победу в Кубке Германии

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"РБ Лейпциг" одержал крупную победу в Кубке Германии

Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В матче 2-го раунда Кубка Германии "РБ Лейпциг" на своем поле разгромил "Гамбург" и вышел в следующий круг турнира.

Победы "быкам" принесли дубль Юссуфа Поульсена, голы Мохамеда Симакана и Бенджамина Хенрихса.

"РБ Лейпциг" – "Гамбург" - 4:0 (2:0)
Голы: Поульсен, 33 - 1:0, Поульсен, 36 - 2:0, Симакан, 69 - 3:0, Хенрихс, 81 - 4:0

"РБ Лейпциг": Бласвих, Симакан (Шлагер, 70), Орбан (Гвардиол, 46), Диалло, Раум, Хенрихс, Кампль, Форсберг (Ба, 83), Собослаи (Новоа, 61), Поульсен, Андре Силва.

"Гамбург": Хойер, Вушкович, Дэвид, Мухайм, Мефферт, Сухонен, Рейс (Krahn, 74), Хайер (Микельбрансис, 74), Джатта (Амаечи, 68), Домпе (Киттель, 60), Кенигсдорффер (Билбия, 74).

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