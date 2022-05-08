"РБ Лейпциг" одержал крупную победу в Бундеслиге и вернулся в зону ЛЧ

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на своем поле разгромил "Аугсбург" со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли дубль Кристофер Нкунку, голы Эмиля Форсберга и Андре Силвы.

"РБ Лейпциг", набрав 57 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Аугсбург" с 35 очками остался на 14-й позиции.

"РБ Лейпциг" – "Аугсбург" - 4:0 (1:0)

Голы: Андре Силва, 40 - 1:0, Нкунку, 48 - 2:0, Нкунку, 57 - 3:0, Форсберг, 64 (с пенальти) - 4:0

"РБ Лейпциг": Гулачи (Чаунер, 88), Чаунер, Мукиеле, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Хенрихс, Кампль, Форсберг (Собослаи, 71), Лаймер (Адамс, 71), Нкунку (Ольмо, 78), Андре Силва (Поульсен, 72).

"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Удуохай, Калиджури (Гумны, 79), Педерсен (Зекири, 79), Груэсо (Майер, 46), Дорш, Грегорич (Хан, 58), Нидерлехнер (Пепи, 58), Гюнтер.

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