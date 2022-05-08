"РБ Лейпциг" одержал крупную победу в Бундеслиге и вернулся в зону ЛЧ
Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен
В матче 33-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на своем поле разгромил "Аугсбург" со счетом 4:0.
Победу хозяевам принесли дубль Кристофер Нкунку, голы Эмиля Форсберга и Андре Силвы.
"РБ Лейпциг", набрав 57 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Аугсбург" с 35 очками остался на 14-й позиции.
"РБ Лейпциг" – "Аугсбург" - 4:0 (1:0)
Голы: Андре Силва, 40 - 1:0, Нкунку, 48 - 2:0, Нкунку, 57 - 3:0, Форсберг, 64 (с пенальти) - 4:0
"РБ Лейпциг": Гулачи (Чаунер, 88), Чаунер, Мукиеле, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Хенрихс, Кампль, Форсберг (Собослаи, 71), Лаймер (Адамс, 71), Нкунку (Ольмо, 78), Андре Силва (Поульсен, 72).
"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Удуохай, Калиджури (Гумны, 79), Педерсен (Зекири, 79), Груэсо (Майер, 46), Дорш, Грегорич (Хан, 58), Нидерлехнер (Пепи, 58), Гюнтер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20