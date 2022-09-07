"РБ Лейпциг" нашел нового главного тренера

Теги рб лейпцигмарко розе

"РБ Лейпциг" нашел нового главного тренера

Фото: твиттер Марко Розе/Автор неизвестен

Новым главным тренером "РБ Лейпциг" станет Марко Розе, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб согласовал с условия контракта со специалистом, который является свободным агентом. На посту наставника "быков" Розе заменит отправленного в отставку Доменико Тедеско.

45-летний Розе ранее тренировал "Локомотив" (Лейпциг), "Ред Булл Зальцбург", "Боруссию" (Менхенгладбах) и "Боруссию" (Дортмунд).

Не пропустите: "Бавария" может купить Кейна через год. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" установила рекорд для женского футбола

"Барселона" установила рекорд для женского футбола

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов