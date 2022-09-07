"РБ Лейпциг" нашел нового главного тренера

Фото: твиттер Марко Розе/Автор неизвестен

Новым главным тренером "РБ Лейпциг" станет Марко Розе, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб согласовал с условия контракта со специалистом, который является свободным агентом. На посту наставника "быков" Розе заменит отправленного в отставку Доменико Тедеско.

45-летний Розе ранее тренировал "Локомотив" (Лейпциг), "Ред Булл Зальцбург", "Боруссию" (Менхенгладбах) и "Боруссию" (Дортмунд).

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