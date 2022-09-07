"РБ Лейпциг" нашел нового главного тренера
Фото: твиттер Марко Розе/Автор неизвестен
Новым главным тренером "РБ Лейпциг" станет Марко Розе, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, немецкий клуб согласовал с условия контракта со специалистом, который является свободным агентом. На посту наставника "быков" Розе заменит отправленного в отставку Доменико Тедеско.
45-летний Розе ранее тренировал "Локомотив" (Лейпциг), "Ред Булл Зальцбург", "Боруссию" (Менхенгладбах) и "Боруссию" (Дортмунд).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20