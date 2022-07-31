"РБ Лейпциг" купил защитника сборной Германии

Теги рб лейпцигхоффенхаймдавид раум

"РБ Лейпциг" купил защитника сборной Германии

Фото: сайт "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Пресс-служба "РБ Лейпциг" на официальном сайте объявила о перехода защитника "Хоффенхайма" и сборной Германии Давида Раума.

Сумма трансфера составила 26 миллионов евро. Футболист подписал с "быками" контракт до лета 2022 года.

24-летний Раум выступал за "Хоффенхайм" с 2021 года. Всего он провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал 13 результативных передач. Ранее играл за "Гройтер Фюрт". За сборную Германии сыграл девять матчей.

Не пропустите: ПСЖ купил защитника "РБ Лейпциг". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Милан" обыграл французский топ-клуб

"Милан" обыграл французский топ-клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов