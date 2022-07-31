"РБ Лейпциг" купил защитника сборной Германии

Фото: сайт "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Пресс-служба "РБ Лейпциг" на официальном сайте объявила о перехода защитника "Хоффенхайма" и сборной Германии Давида Раума.

Сумма трансфера составила 26 миллионов евро. Футболист подписал с "быками" контракт до лета 2022 года.

24-летний Раум выступал за "Хоффенхайм" с 2021 года. Всего он провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал 13 результативных передач. Ранее играл за "Гройтер Фюрт". За сборную Германии сыграл девять матчей.

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