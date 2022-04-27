"РБ Лейпциг" хочет продлить контракт с Тедеско

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

"РБ Лейпциг" намерен продлить контракт с главным тренером Доменико Тедеско, сообщает Bild.

По сведениям источника, руководство немецкого клуба довольно работой специалиста и хочет подписать с ним долгосрочное соглашение.

36-летний Тедеско тренирует "РБ Лейпциг" с 2021 года. Под его руководством клуб провел 24 матча, одержал 16 побед при 5 ничьих и трех поражениях.

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