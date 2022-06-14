"РБ Лейпциг" назвал огромную цену на Нкунку
Фото: твиттер Кристофера Нкунку/Автор неизвестен
"РБ Лейпциг" определился с ценой на французского полузащитника Кристофера Нкунку, сообщает Independent.
По сведениям источника, немецкий клуб хочет получить за футболиста 100 миллионов евро. При этом руководство "быков" надеется сохранить игрока еще на год. Интерес к французу проявляют ПСЖ, "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
В минувшем сезоне 24-летний Нкунку провел за "РБ Лейпциг" 50 матчей во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|32
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|7
|Хоффенхайм
|32
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|8
|Фрайбург
|32
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|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
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|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
|32
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|18
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|20