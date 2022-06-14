"РБ Лейпциг" назвал огромную цену на Нкунку

Теги рб лейпцигкристофер нкунку

"РБ Лейпциг" назвал огромную цену на Нкунку

Фото: твиттер Кристофера Нкунку/Автор неизвестен

"РБ Лейпциг" определился с ценой на французского полузащитника Кристофера Нкунку, сообщает Independent.

По сведениям источника, немецкий клуб хочет получить за футболиста 100 миллионов евро. При этом руководство "быков" надеется сохранить игрока еще на год. Интерес к французу проявляют ПСЖ, "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне 24-летний Нкунку провел за "РБ Лейпциг" 50 матчей во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Матич перешел в "Рому". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 14 июня

Главные новости дня: 14 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов