Разгромные победы "Вильярреала" и "Фиорентины": результаты Лиги Конференций 6 октября
Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен
6 октября состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги Конференций. Стоит отметить крупные победы "Вильярреала" и "Фиорентины" над "Аустрией" и "Хартсом".
Группа А
"Хартс" Шотландия – "Фиорентина" Италия - 0:3 (0:2)
Голы: Мандрагора, 4 - 0:1, Куаме, 43 - 0:2, Йович, 79 - 0:3
РФШ Латвия – "Истанбул Башакшехир" Турция - 0:0
Группа В
"Андерлехт" Бельгия – "Вест Хэм" Англия - 0:1 (0:0)
Гол: Скамакка, 79 - 0:1
"Силькеборг" Дания – "Стяуа" Румыния - 5:0 (3:0)
Голы: Клюнге, 3 - 1:0, Куск, 7 - 2:0, Хелениус, 35 (с пенальти) - 3:0, Тоурдарсон, 58 - 4:0, Адамсен, 71 - 5:0
Положение команд: "Вест Хэм" - 9, "Андерлехт" - 4, "Силькеборг" - 3, "Стяуа" - 1.
Группа С
"Вильярреал" Испания – "Аустрия" Австрия - 5:0 (2:0)
Голы: Алекс Баэна, 18 - 1:0, Данджума, 43 - 2:0, Моралес, 76 - 3:0, Моралес, 80 - 4:0, Моралес, 88 - 5:0
"Лех" Польша – "Хапоэль" Беер-Шева Израиль - 0:0
Положение команд: "Вильярреал" - 9, "Лех" - 4, "Хапоэль" - 2, "Аустрия" - 1.
Группа D
"Кельн" Германия – "Партизан" Сербия - 0:1 (0:1)
Гол: Маркович, 9 - 0:1
"Словацко" Чехия – "Ницца" Франция - 0:1 (0:0)
Гол: Пепе, 54 - 0:1
Положение команд: "Партизан", "Ницца" - 5, "Кельн" - 4, "Словацко" - 1.
Группа Е
"Днепр-1" Украина – "Вадуц" Лихтенштейн - 2:2 (1:1)
Голы: Довбик, 5 - 1:0, Фер, 26 - 1:1, Гассер, 47 - 1:2, Пихаленок, 78 - 2:2
АЗ Нидерланды – "Аполлон" Кипр - 3:2 (1:1)
Голы: Одгор, 16 - 1:0, Йостен, 19 - 1:1, де Вит, 62 (с пенальти) - 2:1, Эуклидеш, 71 - 2:2, Карлссон, 85 - 3:2
Положение команд: АЗ - 9, "Днепр-1" - 4, "Вадуц" - 2, "Аполлон" - 1.
Группа F
"Гент" Бельгия – "Юргорден" Швеция - 0:1 (0:1)
Гол: Даниэльссон, 38 - 0:1
"Мольде" Норвегия – "Шэмрок Роверс" Ирландия - 3:0 (1:0)
Голы: Брюнхильдсен, 10 - 1:0, Брюнхильдсен, 49 - 2:0, Хуссайн, 58 - 3:0
Положение команд: "Юргорден" - 7, "Мольде", "Гент" - 4, "Шэмрок Роверс" - 1.
Группа G
"Сивасспор" Турция – "Балкани" Косово - 3:4 (1:2)
Голы: Ульвестад, 1 - 1:0, Тачи, 20 - 1:1, Потоку, 31 - 1:2, Кореница, 66 - 1:3, Есильюрт, 75 - 2:3, Ятабаре, 90 - 3:3, Красники, 90 - 3:4
"Славия" Чехия – ЧФР Румыния - 0:1 (0:1)
Гол: Янга, 45 - 0:1
Положение команд: "Балкани", "Сивасспор", "Славия", ЧФР - 4.
Группа Н
"Базель" Швейцария – "Слован" Словакия - 0:2 (0:2)
Голы: Паушек, 35 - 0:1, Чаврич, 45 - 0:2
"Пюник" Армения – "Жальгирис" Литва - 2:0 (1:0)
Голы: Жуниньо, 43 - 1:0, Отубанджо, 60 - 2:0
Положение команд: "Базель", "Пюник" - 6, "Слован" - 4, "Жальгирис" - 1.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0