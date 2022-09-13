Разгром от "Ливерпуля", феерическая ничья "Баварии" и "Барселоны": результаты Юношеской лиги УЕФА 13 сентября
13 сентября состоялись семь матчей 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Группа А
"Ливерпуль" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды) - 4:0 (1:0)
Голы: Каннонье, 9 - 1:0, Каннонье, 54 - 2:0, Каннонье, 75 - 3:0, Кумас, 90 - 4:0
Положение команд: "Ливерпуль" - 6, "Аякс" - 3, "Рейнджерс", "Наполи" - 0 (1).
Группа В
"Байер" (Германия) - "Атлетико" (Испания) - 0:3 (0:1)
Голы: Нино, 24 - 0:1, Райнани, 59 - 0:2, Нсосемо, 90 (автогол) - 0:3
"Порту" (Португалия) - "Брюгге" (Бельгия) - 2:1 (2:1)
Голы: Мейрелеш, 8 - 1:0, Де Рове, 25 - 1:1, Фернандеш, 31 (с пенальти) - 2:1
Положение команд: "Атлетико" - 6, "Брюгге", "Порту" - 3, "Байер" - 0.
Группа С
"Бавария" (Германия) - "Барселона" (Испания) - 3:3 (2:2)
Голы: Ваннер, 6 - 1:0, Херолд, 25 - 2:0, Морено, 33 - 2:1, Морено, 39 - 2:2, Морено, 49 - 2:3, Копадо, 85 - 3:3
"Виктория Пльзень" (Чехия) - "Интер" (Италия) - 0:3 (0:3)
Голы: Пеламатти, 28 - 0:1, Карбони, 30 - 0:2, Пеламатти, 32 - 0:3
Положение команд: "Барселона", "Интер" - 4, "Бавария" - 2, "Виктория Пльзень" - 0.
Группа D
"Спортинг" (Португалия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:0 (1:0)
Голы: Фернандеш, 43 - 1:0, Рибейру, 58 - 2:0
"Марсель" (Франция) - "Айнтрахт" (Германия) - 2:2 (1:1)
Голы: Вениг, 9 - 0:1, М'Мади, 21 - 1:1, Бобсон, 60 - 1:2, ван Нек, 90+7 - 2:2
Положение команд: "Спортинг" - 4, "Тоттенхэм" - 3, "Айнтрахт" - 2, "Марсель" - 1.
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|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4