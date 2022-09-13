Разгром от "Ливерпуля", феерическая ничья "Баварии" и "Барселоны": результаты Юношеской лиги УЕФА 13 сентября

Теги бавария мюнхенбарселоналиверпульинтер милан

Разгром от "Ливерпуля", феерическая ничья "Баварии" и "Барселоны": результаты Юношеской лиги УЕФА 13 сентября

13 сентября состоялись семь матчей 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Группа А

"Ливерпуль" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды) - 4:0 (1:0)
Голы: Каннонье, 9 - 1:0, Каннонье, 54 - 2:0, Каннонье, 75 - 3:0, Кумас, 90 - 4:0

Положение команд: "Ливерпуль" - 6, "Аякс" - 3, "Рейнджерс", "Наполи" - 0 (1).

Группа В

"Байер" (Германия) - "Атлетико" (Испания) - 0:3 (0:1)
Голы: Нино, 24 - 0:1, Райнани, 59 - 0:2, Нсосемо, 90 (автогол) - 0:3

"Порту" (Португалия) - "Брюгге" (Бельгия) - 2:1 (2:1)
Голы: Мейрелеш, 8 - 1:0, Де Рове, 25 - 1:1, Фернандеш, 31 (с пенальти) - 2:1

Положение команд: "Атлетико" - 6, "Брюгге", "Порту" - 3, "Байер" - 0.

Группа С

"Бавария" (Германия) - "Барселона" (Испания) - 3:3 (2:2)
Голы: Ваннер, 6 - 1:0, Херолд, 25 - 2:0, Морено, 33 - 2:1, Морено, 39 - 2:2, Морено, 49 - 2:3, Копадо, 85 - 3:3

"Виктория Пльзень" (Чехия) - "Интер" (Италия) - 0:3 (0:3)
Голы: Пеламатти, 28 - 0:1, Карбони, 30 - 0:2, Пеламатти, 32 - 0:3

Положение команд: "Барселона", "Интер" - 4, "Бавария" - 2, "Виктория Пльзень" - 0.

Группа D

"Спортинг" (Португалия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:0 (1:0)
Голы: Фернандеш, 43 - 1:0, Рибейру, 58 - 2:0

"Марсель" (Франция) - "Айнтрахт" (Германия) - 2:2 (1:1)
Голы: Вениг, 9 - 0:1, М'Мади, 21 - 1:1, Бобсон, 60 - 1:2, ван Нек, 90+7 - 2:2

Положение команд: "Спортинг" - 4, "Тоттенхэм" - 3, "Айнтрахт" - 2, "Марсель" - 1.

Не пропустите: 
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" одержал уверенную победу в матче Лиги чемпионов в Чехии

"Интер" одержал уверенную победу в матче Лиги чемпионов в Чехии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов