Райола отреагировал на слухи о своей смерти

Известный футбольный агент Мино Райола опроверг сообщения о своей смерти.

"Если кому-то интересно, то мое состояние сейчас: второй раз за четыре месяца я шокирован тем, что меня убили. Мне кажется, что я умею воскресать", - написал Райола в своем твиттере.

54-летний Райола является агентом таких известных футболистов, как Златан Ибрагимович, Эрлинг Холанд, Маттейс де Лигт, Джанлуиджи Доннарумма, Поль Погба, Марко Верратти, Генрих Мхитарян и других.

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