"Райо Вальекано" вырвал победу над худшей командой Ла Лиги
Фото: твиттер "Райо Вальекано"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" на своем поле обыграл "Эльче" со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Серхио Камельо и Унаи Лопеса. У гостей отличился Лукас Бойе.
"Райо Вальекано", набрав 10 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" с 1 очком остался на последнем, 20-м месте.
"Райо Вальекано" – "Эльче" - 2:1 (1:1)
Голы: Бойе, 32 - 0:1, Камельо, 40 - 1:1, Унаи Лопес, 90 - 2:1
"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Трехо (Посо, 83), Гарсия (Сальви Санчес, 83), Паласон, Комесанья (Унаи Лопес, 63), Оскар Валентин (Сисс, 74), Камельо (Фалькао, 73).
"Эльче": Бадия, Лирола, Фернандес, Паласиос, Диего Гонсалес (Роко, 72), Клерк, Гумбау, Гути, Кина (Милья, 56), Рохер Марти (Понсе, 73), Бойе (Моренте, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14