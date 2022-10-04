"Райо Вальекано" вырвал победу над худшей командой Ла Лиги

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"Райо Вальекано" вырвал победу над худшей командой Ла Лиги

Фото: твиттер "Райо Вальекано"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" на своем поле обыграл "Эльче" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Серхио Камельо и Унаи Лопеса. У гостей отличился Лукас Бойе.

"Райо Вальекано", набрав 10 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" с 1 очком остался на последнем, 20-м месте.

"Райо Вальекано" – "Эльче" - 2:1 (1:1)
Голы: Бойе, 32 - 0:1, Камельо, 40 - 1:1, Унаи Лопес, 90 - 2:1

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Трехо (Посо, 83), Гарсия (Сальви Санчес, 83), Паласон, Комесанья (Унаи Лопес, 63), Оскар Валентин (Сисс, 74), Камельо (Фалькао, 73).

"Эльче": Бадия, Лирола, Фернандес, Паласиос, Диего Гонсалес (Роко, 72), Клерк, Гумбау, Гути, Кина (Милья, 56), Рохер Марти (Понсе, 73), Бойе (Моренте, 84).

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