"Райо Вальекано" победил в Барселоне

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"Райо Вальекано" победил в Барселоне

Фото: твиттер "Райо Вальекано"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Испании мадридский "Райо Вальекано" на выезде обыграл барселонский "Эспаньол" со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Иси Паласона и Пате Сисса.

"Эспаньол" – "Райо Вальекано" - 0:2 (0:1)
Голы: Паласон, 40 - 0:1, Сисс, 59 - 0:2

"Эспаньол": Лекомт, Хиль, Кабрера, Серджи Гомес, Оливан (Колиошо, 77), Дардер, Экспосито (Баре, 77), Винисиус Коста, Меламед (Калеро, 35), Санчес (Пуадо, 64), Хоселу.

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Трехо (Оскар Валентин, 57), Гарсия (Нтека, 85), Унаи Лопес (Суарес, 85), Паласон (Сальви Санчес, 57), Сисс, Камельо (Фалькао, 74).

Удаления: Лежен (16), Серджи Гомес (30).

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