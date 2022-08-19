"Райо Вальекано" победил в Барселоне
Фото: твиттер "Райо Вальекано"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Испании мадридский "Райо Вальекано" на выезде обыграл барселонский "Эспаньол" со счетом 2:0.
Победу гостям принесли голы Иси Паласона и Пате Сисса.
"Эспаньол" – "Райо Вальекано" - 0:2 (0:1)
Голы: Паласон, 40 - 0:1, Сисс, 59 - 0:2
"Эспаньол": Лекомт, Хиль, Кабрера, Серджи Гомес, Оливан (Колиошо, 77), Дардер, Экспосито (Баре, 77), Винисиус Коста, Меламед (Калеро, 35), Санчес (Пуадо, 64), Хоселу.
"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Трехо (Оскар Валентин, 57), Гарсия (Нтека, 85), Унаи Лопес (Суарес, 85), Паласон (Сальви Санчес, 57), Сисс, Камельо (Фалькао, 74).
Удаления: Лежен (16), Серджи Гомес (30).
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|Валенсия
|20
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|20
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|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14