Расписание предсезонного турнира с участием "Зенита", ЦСКА и "Сочи"

Стало известно расписание матчей предсезонного турнира с участием "Зенита", ЦСКА, "Сочи" и "Нижнего Новгорода".

Матчи пройдут с 21 июня по 7 июля в Москве и Санкт-Петербурге.

Расписание матчей

21 июня

20:00. "Зенит" – "Нижний Новгород"

25 июня

20:00. "Сочи" – "Зенит"

29 июня

20:00. ЦСКА – "Зенит"

1 июля

20:00. "Нижний Новгород" – "Сочи"

4 июля

20:00. ЦСКА – "Нижний Новгород"

7 июля

20:00. "Сочи" – ЦСКА

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