Расписание предсезонного турнира с участием "Зенита", ЦСКА и "Сочи"
Стало известно расписание матчей предсезонного турнира с участием "Зенита", ЦСКА, "Сочи" и "Нижнего Новгорода".
Матчи пройдут с 21 июня по 7 июля в Москве и Санкт-Петербурге.
Расписание матчей
21 июня
20:00. "Зенит" – "Нижний Новгород"
25 июня
20:00. "Сочи" – "Зенит"
29 июня
20:00. ЦСКА – "Зенит"
1 июля
20:00. "Нижний Новгород" – "Сочи"
4 июля
20:00. ЦСКА – "Нижний Новгород"
7 июля
20:00. "Сочи" – ЦСКА
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