Расписание полуфинальных матчей Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) огласил расписание матчей 1/2 финала Кубка России.

10 мая

"Динамо" (Москва) - "Алания" (Владикавказ)

11 мая

"Спартак" (Москва) - "Енисей" (Красноярск)

Финальный поединок состоится в Москве 29 мая.

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