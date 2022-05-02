Расписание ответных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

3 и 4 мая состоятся ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов.

3 мая

22:00 "Вильярреал" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) - первый матч - 0:2

4 мая

22:00 "Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - первый матч - 3:4

Не пропустите: Сборная России отстранена от участия в Лиге наций. | http://soccernews.ru