Расписание матчей сборной Украины в отборе Евро-2024
Фото: твиттер сборной Украины/Автор неизвестен
Стал известен календарь сборной Украины в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года.
26 марта 2023. Англия – Украина
16 июня 2023. Северная Македония – Украина
19 июня 2023. Украина – Мальта
9 сентября 2023. Украина – Англия
12 сентября 2023. Италия – Украина
14 октября 2023. Украина – Северная Македония
17 октября 2023. Мальта – Украина
20 ноября 2023. Украина – Италия
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1