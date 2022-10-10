Расписание матчей сборной Украины в отборе Евро-2024

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Расписание матчей сборной Украины в отборе Евро-2024

Фото: твиттер сборной Украины/Автор неизвестен

Стал известен календарь сборной Украины в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года.

26 марта 2023. Англия – Украина
16 июня 2023. Северная Македония – Украина
19 июня 2023. Украина – Мальта
9 сентября 2023. Украина – Англия
12 сентября 2023. Италия – Украина
14 октября 2023. Украина – Северная Македония
17 октября 2023. Мальта – Украина
20 ноября 2023. Украина – Италия

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1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
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