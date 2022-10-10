Расписание матчей сборной Украины в отборе Евро-2024

Фото: твиттер сборной Украины/Автор неизвестен

Стал известен календарь сборной Украины в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года.

26 марта 2023. Англия – Украина

16 июня 2023. Северная Македония – Украина

19 июня 2023. Украина – Мальта

9 сентября 2023. Украина – Англия

12 сентября 2023. Италия – Украина

14 октября 2023. Украина – Северная Македония

17 октября 2023. Мальта – Украина

20 ноября 2023. Украина – Италия

Не пропустите: Результаты жеребьевки отбора Евро-2024. | http://dailysports.net