Расписание матчей Лиги наций на 9 июня

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Расписание матчей Лиги наций на 9 июня

Фото: твиттер Лиги наций/Автор неизвестен

9 июня будут  сыграны матчи 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024.

Сегодня состоятся матчи в Лигах A, B, C, D.

Лига А

Швейцария – Испания (Каруж, 21:45 мск);

Португалия – Чехия (Лиссабон, 21:45 мск);

Лига В

Норвегия – Словения (Осло, 21:45 мск);

Швеция – Сербия (Стокгольм, 21:45 мск);

Лига С

Греция – Кипр (Волос, 21:45 мск);

Косово – Северная Ирландия (Приштина, 21:45 мск);

Лига С

Северная Македония – Грузия (Скопье, 21:45 мск);

Гибралтар – Болгария (Гибралтар, 21:45 мск);

Лига D 

Мальта – Эстония (Та-Кали, 21:45 мск). 

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