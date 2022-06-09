Расписание матчей Лиги наций на 9 июня
Фото: твиттер Лиги наций/Автор неизвестен
9 июня будут сыграны матчи 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024.
Сегодня состоятся матчи в Лигах A, B, C, D.
Лига А
Швейцария – Испания (Каруж, 21:45 мск);
Португалия – Чехия (Лиссабон, 21:45 мск);
Лига В
Норвегия – Словения (Осло, 21:45 мск);
Швеция – Сербия (Стокгольм, 21:45 мск);
Лига С
Греция – Кипр (Волос, 21:45 мск);
Косово – Северная Ирландия (Приштина, 21:45 мск);
Лига С
Северная Македония – Грузия (Скопье, 21:45 мск);
Гибралтар – Болгария (Гибралтар, 21:45 мск);
Лига D
Мальта – Эстония (Та-Кали, 21:45 мск).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4