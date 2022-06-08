Расписание матчей Лиги наций на 8 июня

Теги украинанидерландыуэльс

Расписание матчей Лиги наций на 8 июня

Фото: твиттер Лиги наций/Автор неизвестен

8 июня пройдут матчи 1-го и 2-го туров группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 в Лиге А и Лиге В.

Лига А (группа 4)

Бельгия — Польша (начало в 21:45 мск);

Уэльс — Нидерланды (21:45 мск);

Лига В (группа 1)

Ирландия — Украина (21:45 мск );

Шотландия — Армения (21:45 мск). 

Читайте также:  Успех Италии, феерия Турции, ничья Германии и Англии: результаты Лиги наций 7 июня. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Новый босс "Челси" сделал щедрый жест в адрес Тухеля

Новый босс "Челси" сделал щедрый жест в адрес Тухеля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов