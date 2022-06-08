Расписание матчей Лиги наций на 8 июня

Фото: твиттер Лиги наций/Автор неизвестен

8 июня пройдут матчи 1-го и 2-го туров группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 в Лиге А и Лиге В.

Лига А (группа 4)

Бельгия — Польша (начало в 21:45 мск);

Уэльс — Нидерланды (21:45 мск);

Лига В (группа 1)

Ирландия — Украина (21:45 мск );

Шотландия — Армения (21:45 мск).

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