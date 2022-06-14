Расписание матчей Лиги наций на 14 июня

14 июня будут сыграны матчи четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА в Лигах А, В, С и D.

Лига А (группы 3 и 4)

Англия — Венгрия (Вулверхэмптон, 21:45 мск);

Германия — Италия (Мёнхенгладбах, 21:45 мск);

Нидерланды — Уэльс (Роттердам, 21:45 мск);

Польша — Бельгия (Варшава, 21:45 мск);

Лига В (группы 1 и 3)

Армения — Шотландия (Ереван, 19:00 мск);

Украина — Ирландия (Лодзь, 21:45 мск);

Босния и Герцеговина — Финляндия (Зеница, 21:45 мск);

Румыния — Черногория (Бухарест, 21:45 мск);

Лига С (группа 1)

Люксембург — Фарерские острова (Люксембург, 21:45 мск);

Турция — Литва (Измир, 21:45 мск);

Лига D (группа 1)

Молдавия — Андорра (Кишинёв, 19:00 мск);

Лихтенштейн — Латвия (Вадуц, 21:45 мск).

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