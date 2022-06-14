Расписание матчей Лиги наций на 14 июня
14 июня будут сыграны матчи четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА в Лигах А, В, С и D.
Лига А (группы 3 и 4)
Англия — Венгрия (Вулверхэмптон, 21:45 мск);
Германия — Италия (Мёнхенгладбах, 21:45 мск);
Нидерланды — Уэльс (Роттердам, 21:45 мск);
Польша — Бельгия (Варшава, 21:45 мск);
Лига В (группы 1 и 3)
Армения — Шотландия (Ереван, 19:00 мск);
Украина — Ирландия (Лодзь, 21:45 мск);
Босния и Герцеговина — Финляндия (Зеница, 21:45 мск);
Румыния — Черногория (Бухарест, 21:45 мск);
Лига С (группа 1)
Люксембург — Фарерские острова (Люксембург, 21:45 мск);
Турция — Литва (Измир, 21:45 мск);
Лига D (группа 1)
Молдавия — Андорра (Кишинёв, 19:00 мск);
Лихтенштейн — Латвия (Вадуц, 21:45 мск).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4