Расписание матчей Лиги наций на 12 июня
12 июня будут сыграны очередные матчи четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024.
Встречи состоятся в Лигах А, В, С и D.
Лига А (группа 2)
Испания – Чехия (Малага, 21:45 мск);
Швейцария – Португалия (Каруж, 21:45 мск);
Лига В (группа 4)
Норвегия – Швеция (Осло, 19:00 мск);
Словения – Сербия (Любляна, 21:45 мск);
Лига С (группы 2,4)
Северная Ирландия – Кипр (Белфаст, 16:00 мск);
Грузия – Болгария (Тбилиси, 19:00 мск);
Северная Македония – Гибралтар (Скопье, 19:00 мск);
Греция – Косово (Волос, 21:45 мск);
Лига D (группа 2)
Мальта – Сан-Марино (Та-Кали, 21:45 мск).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4