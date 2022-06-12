Расписание матчей Лиги наций на 12 июня

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Расписание матчей Лиги наций на 12 июня

12 июня будут сыграны очередные матчи четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024.

Встречи состоятся в Лигах А, В, С и D.

Лига А (группа 2)

Испания – Чехия (Малага, 21:45 мск);

Швейцария – Португалия (Каруж, 21:45 мск);

Лига В (группа 4)

Норвегия – Швеция (Осло, 19:00 мск);

Словения – Сербия (Любляна, 21:45 мск);

Лига С (группы 2,4)

Северная Ирландия – Кипр (Белфаст, 16:00 мск);

Грузия – Болгария (Тбилиси, 19:00 мск);

Северная Македония – Гибралтар (Скопье, 19:00 мск);

Греция – Косово (Волос, 21:45 мск);

Лига D (группа 2)

Мальта – Сан-Марино (Та-Кали, 21:45 мск). 

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2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
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