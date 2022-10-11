Расписание матчей Лиги чемпионов 11 октября

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Расписание матчей Лиги чемпионов 11 октября

Сегодня, 11 октября, состоятся первые матчи 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Расписание игр вторника:

19:45 "Копенгаген" (Дания) — "Манчестер Сити" (Англия);

19:45 "Маккаби" Хайфа (Израиль) — "Ювентус" (Италия);

22:00 "Милан" (Италия) — "Челси" (Англия);

22:00 "Шахтёр" (Украина) — "Реал" (Испания);

22:00 "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Ред Булл Зальцбург" (Австрия);

22:00 "ПСЖ" (Франция) — "Бенфика" (Португалия);

22:00 "Боруссия" Дортмунд (Германия) — "Севилья" (Испания);

22:00 "Селтик" (Шотландия) — "РБ Лейпциг" (Германия). 

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