Расписание матчей 4-го тура группового этапа Лиги Конференций
13 октября состоятся матчи 4-го тура группового этапа Лиги Конференций.
19:45 "Аполлон" (Кипр) - АЗ (Нидерланды)
19:45 "Аустрия" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания)
19:45 "Истанбул Башакшехир" (Турция) - РФШ (Латвия)
19:45 ЧФР (Румыния) - "Славия" (Чехия)
19:45 "Юргорден" (Швеция) - "Гент" (Бельгия)
19:45 "Фиорентина" (Италия) - "Хартс" (Шотландия)
19:45 "Партизан" (Сербия) - "Кельн" (Германия)
19:45 "Слован" (Чехия) - "Базель" (Швейцария)
22:00 "Балканы" (Косово) - "Сивасспор" (Турция)
22:00 "Стяуа" (Румыния) - "Силькеборг" (Дания)
22:00 "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - "Лех" (Польша)
22:00 "Ницца" (Франция) - "Словацко" (Чехия)
22:00 "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Мольде" (Норвегия)
22:00 "Вадуц" (Лихтенштейн) - "Днепр-1" (Украина)
22:00 "Вест Хэм" (Англия) - "Андерлехт" (Бельгия)
22:00 "Жальгирис" (Литва) - "Пюник" (Армения)
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Источник: ПСЖ умышленно организовал кампанию по травле Мбаппе
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0