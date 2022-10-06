Расписание матчей 3-го тура группового этапа Лиги Конференций
6 октября состоятся матчи 3-го тура группового этапа Лиги Конференций.
19:45 "Андерлехт" (Бельгия) - "Вест Хэм" (Англия)
19:45 "Днепр-1" (Украина) - "Вадуц" (Лихтенштейн)
19:45 "Лех" (Польша) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)
19:45 "Мольде" (Норвегия) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия)
19:45 "Пюник" (Армения) - "Жальгирис" (Литва)
19:45 "Силькеборг" (Дания) - "Стяуа" (Румыния)
19:45 "Сивасспор" (Турция) - "Балканы" (Косово)
19:45 "Словацко" (Чехия) - "Ницца" (Франция)
22:00 АЗ (Нидерланды) - "Аполлон" (Кипр)
22:00 "Базель" (Швейцария) - "Слован" (Словакия)
22:00 "Кельн" (Германия) - "Партизан" (Сербия)
22:00 "Гент" (Бельгия) - "Юргорден" (Швеция)
22:00 "Хартс" (Шотландия) - "Фиорентина" (Италия)
22:00 РФШ (Латвия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция)
22:00 "Славия" (Чехия) - ЧФР (Румыния)
22:00 "Вильярреал" (Испания) - "Аустрия" (Австрия)
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4