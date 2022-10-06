Расписание матчей 3-го тура группового этапа Лиги Конференций

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Расписание матчей 3-го тура группового этапа Лиги Конференций

6 октября состоятся матчи 3-го тура группового этапа Лиги Конференций.

19:45 "Андерлехт" (Бельгия) - "Вест Хэм" (Англия)

19:45 "Днепр-1" (Украина) - "Вадуц" (Лихтенштейн)

19:45 "Лех" (Польша) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)

19:45 "Мольде" (Норвегия) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия)

19:45 "Пюник" (Армения) - "Жальгирис" (Литва)

19:45 "Силькеборг" (Дания) - "Стяуа" (Румыния)

19:45 "Сивасспор" (Турция) - "Балканы" (Косово)

19:45 "Словацко" (Чехия) - "Ницца" (Франция)

22:00 АЗ (Нидерланды) - "Аполлон" (Кипр)

22:00 "Базель" (Швейцария) - "Слован" (Словакия)

22:00 "Кельн" (Германия) - "Партизан" (Сербия)

22:00 "Гент" (Бельгия) - "Юргорден" (Швеция)

22:00 "Хартс" (Шотландия) - "Фиорентина" (Италия)

22:00 РФШ (Латвия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция)

22:00 "Славия" (Чехия) - ЧФР (Румыния)

22:00 "Вильярреал" (Испания) - "Аустрия" (Австрия)

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