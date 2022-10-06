Расписание матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы

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Расписание матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы

6 октября состоятся матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

19:45 "Црвена Звезда" (Сербия) - "Фенербахче" (Турция)

19:45 ХИК (Финляндия) - "Лудогорец" (Болгария)

19:45 "Мальме" (Швеция) - "Унион" (Германия)

19:45 "Монако" (Монако) - "Трабзонспор" (Турция)

19:45 "Омония" (Кипр) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

19:45 "Шериф" (Молдова) - "Реал Сосьедад" (Испания)

19:45 "Штурм" (Австрия) - "Лацио" (Италия)

19:45 "Цюрих" (Швейцария) - ПСВ (Нидерланды)

22:00 "Арсенал" (Англия) - "Бодо-Глимт" (Норвегия)

22:00 "Рома" (Италия) - "Бетис" (Испания)

22:00 "Брага" (Португалия) - "Юнион" (Бельгия)

22:00 "Фенербахче" (Турция) - АЕК (Кипр)

22:00 "Фрайбург" (Германия) - "Нант" (Франция)

22:00 "Мидтъюлланд" (Дания) - "Фейеноорд" (Нидерланды)

22:00 "Олимпиакос" (Греция) - "Карабах" (Азербайджан)

22:00 "Ренн" (Франция) - "Динамо" (Киев, Украина)

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4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
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