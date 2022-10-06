Расписание матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы
6 октября состоятся матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
19:45 "Црвена Звезда" (Сербия) - "Фенербахче" (Турция)
19:45 ХИК (Финляндия) - "Лудогорец" (Болгария)
19:45 "Мальме" (Швеция) - "Унион" (Германия)
19:45 "Монако" (Монако) - "Трабзонспор" (Турция)
19:45 "Омония" (Кипр) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
19:45 "Шериф" (Молдова) - "Реал Сосьедад" (Испания)
19:45 "Штурм" (Австрия) - "Лацио" (Италия)
19:45 "Цюрих" (Швейцария) - ПСВ (Нидерланды)
22:00 "Арсенал" (Англия) - "Бодо-Глимт" (Норвегия)
22:00 "Рома" (Италия) - "Бетис" (Испания)
22:00 "Брага" (Португалия) - "Юнион" (Бельгия)
22:00 "Фенербахче" (Турция) - АЕК (Кипр)
22:00 "Фрайбург" (Германия) - "Нант" (Франция)
22:00 "Мидтъюлланд" (Дания) - "Фейеноорд" (Нидерланды)
22:00 "Олимпиакос" (Греция) - "Карабах" (Азербайджан)
22:00 "Ренн" (Франция) - "Динамо" (Киев, Украина)
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0